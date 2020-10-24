Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня, у столиці Каталонії. Початок гри 7-го туру чемпіонату Іспанії – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. За всю історію команди провели між собою 244 матчі. Мадридці виграли 96 зустрічей, а "синьо-гранатові" – стільки ж (96). Ще 52 рази переможця з'ясувати не вдалося.

Барселона – Реал: де дивитися Ель Класіко

Дивитися у турнірну таблицю чемпіонату Іспанії зараз – марна справа. Низка перенесених і незіграних матчів створили там невеличкий хаос. Для прикладу, за втраченими очками Севілья, яка посідає 11-ту сходинку, потенційно може вибратися на першу позицію. Для любителів формальності все ж визнаємо – іспанські гіганти до першого в сезоні Ель Класіко підходять не у статусі лідерів чемпіонату. Але обидва з теоретичними шансами очолити "пелотон". Для цього кожен мусить виграти усі(!) свої незіграні матчі. Значить, сьогодні щонайменше на одного претендента на проміжне лідерство стане менше.

Під час короткого міжсезоння Реал і Барса опинилися на різних полюсах трансферного ринку. Каталонці полювали ледь не за половиною молодих зірок Європи, а мадридці знову нікого не купили. Головна ж проблема "синьо-гранатових" полягала у бажанні Мессі покинути команду. Ліонель та його оточення були впевнені, що гравець має право зробити це без будь-яких перешкод. Але бюрократичні виверти врятували Бартомеу від остаточної ганьби. А от Луїсу Суаресу довелося піти. Сам уругваєць вважає, що його просто вигнали. І має цілковите право так думати. Саме в таких умовах Рональд Куман нарешті отримав шанс опинитися в омріяному кріслі головного тренера своєї рідної команди.

Своєю чергою Зінедін Зідан продовжує робити ставку на все тих же бійців і чекати "зорепаду" над Сантьяго Бернабеу вже наступного літа. Перед стартом сезону Реал лише повертав своїх гравців з оренди. Зокрема, Мартін Едегор мав би ще рік грати за Сосьєдад, але Зідан захотів бачити норвежця у своєму складі. Однак для нас значно важливіша інша персона. Андрій Лунін перебрався у Мадрид ще влітку 2018 року, але до цього грав зовсім за інші клуби – українця "позичали" Вальядолід, Леганес та Ов'єдо. Нинішню кампанію Андрій розпочав у статусі дублера Тібо Куртуа і став лише другим українцем, який потрапив у заявку на Ель Класіко. У сезоні-2009/10 двічі з лави для запасних це протистояння дивився Дмитро Чигринський. Будемо сподіватися, що Луніну вдасться перевершити це "досягнення". Наївно вважати, що це станеться вже сьогодні, але в майбутньому – чому б і ні?

Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко

Не лише персона голкіпера збірної України додає цікавості уболівальникам в нашій країні. Унікальний факт – нинішнє Ель Класіко стане протистоянням суперників відразу обох грандів УПЛ. Ба більше, Реал готується до надважливого поєдинку на фоні сенсаційної поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів. Перемога "дитячого садка" Луїша Каштру не відкрила нічого нового (для мадридців), а просто ще більше підкреслила кризу, в якій перебуває чинний чемпіон Іспанії. Тамтешня преса все активніше пише про можливу відставку Зінедіна Зідана. Нібито, п'ятеро гравців вимагають звільнити француза, а боси клубу вже оцінюють можливість запрошення Маурісіо Почеттіно.

Це все на рівні чуток, а по факту маємо дуже неоднозначний старт сезону. І це при доволі сприятливому календарі. Реал не зіграв жодного матчу проти топ-суперників навіть в рамках чемпіонату. Після безгольової нічиєї в першому турі проти Сосьєдада "галактікос" здобули три перемоги. Здавалося, команда просто з труднощами входить у сезон. Перший "дзвіночок" пролунав перед стартом в ЛЧ. Скромний Кадіс шокував "вершкових" на їхньому ж полі. Ще й Рамос отримав ушкодження. На матч проти знекровленого коронавірусом Шахтаря довелося вийти без капітана. Також Зідан дав перепочинок кільком лідерам. Що трапилося у вечір середи, всі добре пам'ятають. Тепер Ель Класіко стане ледве не ключовим для ЗіЗу і його тренерських перспектив у Реалі.

Рональд Куман стартував класно. Юний Фаті феєрив, що призвело до розгромних перемог над Вільяреалом (4:0) та Сельтою (3:0). Ансу лише 17 років, тому ні про яку стабільність не можна говорити. Насторожує, що ніхто інший не врятував команду, коли у вундеркінда гра не пішла. Навіть Мессі! Ліонель приречений бути під постійним тиском і шквалом сумнівів щодо наявності у нього мотивації грати за цю команду. Поки аргентинець не зумів присоромити критиків.

Перед стартом Ліги чемпіонів Барса, як і Реал, сенсаційно поступилася. Хетафе традиційно більше бився (і в прямому сенсі цього слова), ніж грав у футбол. Але й каталонці в тій грі не заслуговували на перемогу. Антуан Грізманн може скільки завгодно нарікати, що його не використовують належним чином. Але, якщо кожен вихід віч-на-віч завершувати ударами по порожніх верхніх ярусах Камп Ноу, то віри у тренера більше не ставатиме. Символічно, що в ЛЧ француз навіть не вийшов на поле.

Сергію Реброву і його Ференцварошу випав надскладний дебют у груповому раунді. Ніхто не очікував дива від угорців, але Барса аж надто легко їх декласувала – 5:1. Відразу три гравці оформили гол+асист – Фаті (не здивовані, правда ж?), Мессі і навіть Дембеле. Таким чином "синьо-гранатові" очолили квартет, де перебуває київське Динамо, і могли на фоні позитиву готуватися до матчу з Реалом.

Кадрова ситуація

Реал дуже розраховує на свого капітана. Як ми вже згадували, проти Шахтаря Рамос не грав через невеличке пошкодження. Очевидно, Серхіо вирішив поберегтися на Ель Класіко, адже в заявку на звітний матч потрапив, і в Мадриді чекають на допомогу свого вожака. Але на цьому проблеми Зінедіна Зідана лише починаються. Еден Азар, схоже, оформив собі прописку в клубному лазареті. Тимчасово "гостюють" у бельгійця Дані Карвахаль та Мартін Едегор. Решта втрат (Маріано та Одріосола) не виглядають критичними.

Барселона не дорахується основного голкіпера. Марк-Андре тер Штеген у нинішньому сезоні на поле ще не виходив. Самюель Умтіті продовжує нерівну боротьбу з хронічними травмами коліна, але на француза в команді вже давно не розраховують. Серед позитиву варто відзначити потрапляння у заявку Жорді Альби, який пропустив два попередні матчі команди. Не факт, що захисник готовий вийти з перших хвилин та відіграти увесь матч, але тепер принаймні Куман матиме додаткові варіанти перестановок.

Орієнтовні склади на матч Барселона – Реал

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менді – Вальверде, Каземіро, Кроос – Вінісіус, Бензема, Васкес

Барселона: Нето – Роберто, Піке, Лангле, Дест – Де Йонг, Бускетс, Коутінью – Фаті, Мессі, Дембеле

Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Останнім часом Реал навчився протистояти своєму головному ворогу. В останніх двох Ель Класіко Барса не забила жодного гола, але не варто розраховувати на продовження серії. По-перше, в історії лише одного разу Мадрид тричі поспіль не пропускав від каталонців, а, по-друге, команда Зідана прямо зараз не вражає надійністю. Якщо Фаті і Ко упіймають кураж, то повторення сценарію зустрічі з Шахтарем не уникнути.

Водночас і Барсу не можна назвати безапеляційним фаворитом. Так, Рональд Куман спробує виграти своє перше Класіко за будь-яку ціну, але гарантій – жодних. Зараз у "синьо-гранатових" спостерігається невміння змінювати перебіг зустрічі. Якщо Реал зможе вистояти у перші півгодини, то далі стримувати суперника буде тільки легше. Але наскільки Рамос зможе налаштувати партнерів на бій, ще те питання. Будьмо відвертими, абсолютно будь-який результат гри нікого не здивує. Будь то нічия (з голами або без), мінімальна або нищівна поразка кожної з команд – не має значення. Це буде матч, у якому з'ясується, чия криза серйозніша. А ми ризикнемо поставити на перемогу Барселони.

"Мене обурює, що ця людина досі працює в клубі": Піке вибухнув перед Реалом – про владу гравців і "дно" Барселони