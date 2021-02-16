Вот мы и дождались возвращения Лиги чемпионов. Пожалуй, это последние годы, когда мы наблюдаем турнир в обычном формате – война УЕФА с состоятельными клубами родила проекты Суперлиги и расширения ЛЧ в чемпионат по швейцарской системе календаря. Не факт, что после реформ станет хуже (и будут ли они вообще), но есть ощущение, что необходимо наслаждаться нынешним моментом. Тем более, что 1/8 финала ЛЧ открывается наиболее принципиальным международным противостоянием последнего десятилетия.

Пять лет назад Барса и ПСЖ устроили феерию – в Париже каталонцев уничтожили со счетом 0:4, а на Камп Ноу случилась "ремонтада" 6:1 со скандальным судейством Дениза Айтекина. Уже тогда французы наметили проблемы, которые выльются в затяжной кризис "блаугранас" с финальными 2:8 в 2020-м – после них началась сага с уходом Месси. Одним из претендентов на Лионеля сейчас называют именно ПСЖ, которому в 2017-м. удалось отобрать у каталонцев Неймара. С тех пор клубы ненавидят друг друга, вместе со СМИ провоцируя различные конфликты.

Так, перед сегодняшним матчем Верратти неожиданно разродился комментарием, в котором заявил о мечте играть вместе с Месси, отдавая Лео и Неймару мяч и просто наблюдая за их игрой. France Football, тем временем, нанёс ядерный удар, поставив на свою обложку Лионеля в футболке ПСЖ. Рональд Куман и каталонская пресса заговорили о неуважении, однако в ответ французы подготовили коллаж с обложками каталонских газет, в которых те приглашали Неймара назад в 2019 году. Кроме того, был коллаж с приглашениями Коутинью в Барсу с персональными комментариями от Бускетса и Суареса. Такой ответ бить уже нечем. Информационная война осталась за ПСЖ – теперь дело за футболистами.

Барселона: неоднозначная атака и катастрофа в обороне

Барселона ужасно начала текущий сезон, в какой-то момент опустившись на тринадцатую позицию в Ла Лиге. Одной из главных проблем "блаугранас" была игра Месси – он не впечатлял результативностью и разрушал структуру игры своими вечными смещениями в глубину. Из-за этого каталонцы атаковали крайне медленно, а соперники спокойно контролировали их футбол. Барсу перестали бояться, играя на победу даже на Камп Ноу – так, наше Динамо вполне могло цепляться здесь за три очка.

Куман ближе к Новому году сумел преодолеть основную проблему, заставив Педри и де Йонга подниматься в штрафную при смещениях Лео в глубину. Это возродило в Барсе интелектувальний футбол и повысило результативность. Даже Гризманн стал одним из лучших, хотя его не критиковал только ленивый, а Месси снова начал творитю магию. Как следствие, каталонцы в 18 последних матчах одержали 14 побед и две ничьи, догнав Реал в таблице Ла Лиги. В среднем, каталонцы забивали 2,27 голов за игру, и даже три пропущенных мяча не становились причиной поражений "блаугранас". Словом, в атаке нынешняя Барселона очень мощная.

Проблемой выступает оборона. Сейчас на позиции центрбека Рональд Куман очень часто вынужден использовать де Йонга, а правого фулбэка чаще всего играет молодой центральный защитник Мингеса. Другие исполнители травмированы, а Умтити откровенно не вытягивает уровень – он не может ни догнать 35-летних форвардов, ни остановить коллег по амплуа (априори менее техничных и креативных, чем форварды). Показательными стали последние матчи против Гранады, Севильи и Бетиса, в которых Барса пропустила семь голов.

Впрочем, большое количество пропущенных голов идёт из общей несбалансированности игры. Барселона атакует большими силами, втягиваясь в штрафную и зону перед ним, однако команде не хватает футболистов позади – фактически, в позиционном наступлении центр поля прикрывают только Месси и медленный Бускетс. Это позволяет разрывать "блаугранас" на контратаках – именно таким образом Гранада и Атлетик забили в ворота тер Штегена трижды, отобрав Суперкубок, а Севилья победила каталонцев в полуфинале Кубка. Словом, Мбаппе и компании сегодня будет где разгуляться.

ПСЖ: нехватка кадров и напряженный футбол

ПСЖ летом играл в финале Лиги чемпионов, однако уже тогда наметились первые признаки кризиса. Французский футбол больше других пострадал от пандемии, поэтому даже парижанам пришлось оптимизировать расходы – так команду ещё весной оставили Менье и Кавани, а летом ушел и Тьягу Силва. Зимой её покинул и Томас Тухель, с которым давно конфликтовал спортдир Леонардо. На его место подписали Маурисио Почеттино, которому уже удалось выиграть Суперкубок Франции. Это его первый трофей в карьере тренера.

Все эти перестановки вместе с отсутствием нормальной предсезонки и эпидемией травм приводят к очень трудному сезону в исполнении ПСЖ. Ранее парижане забывали о Лиге 1 ещё в январе, концентрируясь исключительно на Лиге чемпионов, а сейчас они идут на второй позиции, проигрывая Лиллю одно очко и превосходя мощный Лион на два. Матчи даются команде крайне натужно: скромную Ниццу дожали в последние 15 минут (2:1), Кан из Лиги 2 обыграли минимально, Лорьян прибил подопечних Почеттино со счётом 3:2, Сент-Этьен и Лилль расписали с ними ничью, а Лион и Монако победили ПСЖ.

Впрочем, не стоит недооценивать команду Почеттино. Она до сих пор лидирует во Франции по реальным и ожидаемым голам (наиграли на 57, забили 59), у неё наиболее интенсивный прессинг (в нынешней Лиге 1 это серьёзное достижение), а по количеству передач на обострение в последнюю треть ПСЖ не немного уступает Лиону. При этом в ЛЧ парижане уверенно били МЮ (3:1) и побеждали Лейпциг (1:0), хотя и поражения от них тоже были.

Словом, ПСЖ – такой же разбалансированный в сторону атаки коллектив, как и Барселона.

Кадровая ситуация

Травмированные: Серхи Роберто, Брейтвейт, Коутинью, Фати, Араухо – Неймар, Ди Мария, Бернат, Дагба

Под вопросом: Пике – Верратти

Ориентировочные составы на матч Барселона – ПСЖ

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Умтити, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педро – Дембеле, Месси, Гризманн

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава – Паредес, Верратти, Гуйе – Кин, Икарди, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды точно забьют. Это – наиболее очевидный прогноз, который можно дать по данному матчу. У обеих команд слишком большие проблемы в обороне, причем у Барселоны они не только структурные, но и кадровые. Надеяться на клиншит в таких условиях трудно. Очевидно, соперники поставят именно на попытку перестрелять друг друга в атаке – благо, забивать есть кому.

Правда, в атакующей работе нынешняя Барса выглядит перспективнее. У ПСЖ в атаке не будет ни Неймара, ни ди Марии, а Икарди – форвард слишком ограниченный штрафной (собственно, его и подписывали, в первую очередь, ради чемпионата). Кин или Дракслер в атаке также не добавляют оптимизма, а Верратти – крайне зависимый от физической формы футболист.

У Барселоны же выйдет основная тройка Дембеле-Гризманн-Месси, да и вообще проблем с нападением нет. Проблемы Барсы заключаются в структуре, однако нынешний ПСЖ в этом плане не лучше.

Учитывая тот факт, что в первых матчах команды редко устраивают феерию, можно поставить на победу "блаугранас" со счётом 2:1.