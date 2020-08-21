Барселона продолжает перестройку – Куман планирует изменить позиции двух звезд каталонцев

"Буду ли я использовать де Йонга на той позиции, на которой он выступает за сборную Нидерландов? Да, я хочу этого. Если ты вкладываешь в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции.

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То же самое касается и Антуана Гризманна. Он не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объеме", – рассказал Куман в интервью изданию Noc.

Отметим, что родным амплуа для де Йонга является опорная зона, однако на этой позиции в течении уже 12 лет продолжает выступать Серхио Бускетс.

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