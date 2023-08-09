Барселона оголосила про продаж Кессьє в саудівський Аль-Ахлі. Відповідне оголошення було опубліковано в офіційному Твіттері каталонського клубу.

Аль-Ахлі погодив трансфер гравця Барселони

Згідно Diario Sport, "блаугранас" виручили за цей трансфер 12,5 мільйона євро. Минулого четверга Франк уже пройшов медичне обстеження у Франції – це дало змогу підписати контракт із новим клубом уже сьогодні.

Угода Кессьє з Аль-Ахлі розрахована до літа 2026 року. Раніше Кессьє до останнього моменту відмовлявся їхати в Саудівську Аравію, але наполегливість Аль-Ахлі зіграла ключову роль. У новому клубі його річна зарплата складе близько 20 млн євро.

Нагадаємо, що раніше в Аль-Ахлі перейшли Роберто Фірміно і Ріяд Марез.