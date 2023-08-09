Барселона продала Кессье в Саудовскую Аравию – его зарплата увеличится в два раза
Полузащитник Барселоны Франк Кессье продолжит карьеру в Аль-Ахли.
Барселона объявила о продаже Кессье в саудовский Аль-Ахли. Соответствующее объявление было опубликовано в официальном Твиттере каталонского клуба.
Аль-Ахли согласовал трансфер игрока Барселоны
Согласно Diario Sport, "блаугранас" выручили за этот трансфер 12,5 миллиона евро. В прошлый четверг Франк уже прошел медицинское обследование во Франции – это дало возможность подписать контракт с новым клубом уже сегодня.
Соглашение Кессье с Аль-Ахли рассчитано до лета 2026 года. Ранее Кессье до последнего момента отказывался уезжать в Саудовскую Аравию, но настойчивость Аль-Ахли сыграла ключевую роль. В новом клубе его годовая зарплата составит около 20 млн евро.
Напомним, что ранее в Аль-Ахли перешли Роберто Фирмино и Рияд Марез.