Барселона объявила о продаже Кессье в саудовский Аль-Ахли. Соответствующее объявление было опубликовано в официальном Твиттере каталонского клуба.

Аль-Ахли согласовал трансфер игрока Барселоны

Согласно Diario Sport, "блаугранас" выручили за этот трансфер 12,5 миллиона евро. В прошлый четверг Франк уже прошел медицинское обследование во Франции – это дало возможность подписать контракт с новым клубом уже сегодня.

Соглашение Кессье с Аль-Ахли рассчитано до лета 2026 года. Ранее Кессье до последнего момента отказывался уезжать в Саудовскую Аравию, но настойчивость Аль-Ахли сыграла ключевую роль. В новом клубе его годовая зарплата составит около 20 млн евро.

Напомним, что ранее в Аль-Ахли перешли Роберто Фирмино и Рияд Марез.