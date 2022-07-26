Каталонці на своєму офіційному сайті оголосили, що 40-річний фахівець став асистентом головного тренера команди U-19. Савіола вже активно виконує свої нові обов'язки.

Барселона оголосила про повернення легенди на посаду тренера

Варто зауважити, що для аргентинця це вже третій прихід в Барселону. Савіола грав за "синьо-гранатових" у 2001-2004 роках, а також у сезоні 2006/07. Сумарно форвард провів у складі каталонців 172 матчі, забивши 72 голи.

До слова, у Савіоли вже є тренерський досвід. Раніше він працював у ФК Ордіно з Андорри, де також був асистентом.

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