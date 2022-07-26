Каталонцы на своем официальном сайте объявили, что 40-летний специалист стал ассистентом главного тренера команды U-19. Савиола уже активно исполняет свои новые обязанности.

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Следует заметить, что для аргентинца это уже третий приход в Барселону. Савиола играл за "сине-гранатовых" в 2001-2004 годах, а также в сезоне 2006/07. Суммарно форвард провел в составе каталонцев 172 матча, забив 72 гола.

К слову, у Савиолы уже есть тренерский опыт. Ранее он работал в ФК Ордино из Андорры, где также был ассистентом.

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