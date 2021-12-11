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Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до форварда збірної Аргентини

Клаусула Альвареса складає всього 20 млн євро, що є підйомною сумою навіть для нинішніх "блаугранас". Каталонський клуб збирається провести попередні переговори з нападником, щоб мати певну перевагу перед іншими претендентами. До цього списку входять Інтер, Ювентус, Мілан, Севілья, Байєр і донецький Шахтар.

До слова, в сезоні-2021 Хуліан Альварес провів за Рівер 44 матчі, забив 21 м'яч та віддав 14 асистів.

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