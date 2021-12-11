Барселона присоединилась к борьбе за 21-летнюю звезду "миллионеров", утверждает Ole.

Де Дзерби подтвердил интерес Шахтера к нападающему сборной Аргентины

Клаусула Альвареса составляет всего 20 млн евро, что является подъемной суммой даже для нынешних "блаугранас". Каталонский клуб намерен провести предварительные переговоры с нападающим, чтобы иметь определенное преимущество перед другими претендентами. В этот список входят Интер, Ювентус, Милан, Севилья, Байер и донецкий Шахтер.

В сезоне-2021 Хулиан Альварес провел за Ривер 44 матча, забил 21 мяч и отдал 14 ассистов.

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