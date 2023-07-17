Каталонська Барселона провела офіційну презентацію німецького півзахисника Ілкая Ґюндоґана, який перебрався в Іспанію на правах вільного агента. Про це пише прес-служба "синьо-гранатових".

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Презентація Гюндогана в статусі нового гравця Барселони з урочистою церемонією підписання контракту відбулась на тренувальній базі клубу. Ілкай завітав на подію в кампанії своєї родини та президента Барселони Жоана Лапорти, після чого взяв участь у традиційній фотосесії.

Контракт 32-річного німця з каталонським клубом розрахований на 2 сезони з опцією продовження на ще один. Раніше повідомлялося, що Барса прописала в угоді звичний для себе пункт викупу, який становить аж 400 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в сезоні 2022/23 ГҐюндоґан виграв требл у складі Манчестер Сіті. Ба більше, він став головним героєм фіналу Кубка Англії з Манчестер Юнайтед (2:1) – саме Ілкай у цьому матчі записав у свій актив переможний дубль.

Gündoğan inks his deal! pic.twitter.com/Kg6accBmjB — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2023