Представники Барселони вже розмовляли з головним тренером збірної Бельгії Роберто Мартінесом щодо можливої співпраці, повідомляє Goal.

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48-річного фахівця зацікавила можливість очолити іспанський гранд, і він вже навіть повідомив про свій потенційний переїзд в Каталонію Бельгійську федерацію футболу. Незважаючи на хід перемовин, Мартінес обов'язково залишиться біля керма національної команди на матчі фінальної частини Ліги націй, які заплановані на 7 та 10 жовтня.

За інформацією ЗМІ, доля чинного наставника "блаугранас" Рональда Кумана може вирішитись вже у неділю після матчу з Леванте.

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