Барселона потролила Куртуа напередодні матчу з Реалом

У таборі Барселони не залишили без уваги гучні висловлювання воротаря Реала Тібо Куртуа про Ліонеля Мессі.

Барселона у twitter опублікувала нарізку голів Ліонеля Мессі у ворота Тібо Куртуа.

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Це трапилось після того, як 27-річний бельгієць дозволив собі в інтерв'ю поставити лідера Барселони в один ряд з іншими нападниками чемпіонату Іспанії. До відеонарізки також потрапили м'ячі, коли Тібо захищав ворота Атлетіко та Челсі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 1 березня, Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. До матчу каталонці підходять лідером турніру, випереджаючи мадридців на 2 очки.

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