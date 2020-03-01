Барселона потроллила Куртуа накануне матча с Реалом

В лагере Барселоны не оставили без внимания громкие высказывания вратаря Реала Тибо Куртуа о Лионеля Месси.

Барселона в twitter опубликовала нарезку голов Лионеля Месси в ворота Куртуа.

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Это случилось после того, как 27-летний бельгиец позволил себе в интервью поставить лидера Барселоны в один ряд с другими нападающими чемпионата Испании. В видеонарезку также попали мячи, когда Тибо защищал ворота Атлетико и Челси.

Напомним, уже сегодня, 1 марта, Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. К матчу каталонцы подходят лидером турнира, опережая мадридцев на 2 очка.

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