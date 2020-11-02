"Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат.

Барселона рискует стать банкротом – у клуба есть меньше недели, чтобы сэкономить 200 млн евро

Сейчас первоочередной задачей является сокращение расходов и поиск способов увеличения прибыли, которой сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить 300 млн евро", – цитирует Тускетса Sport.es.

Напомним, недавно Барселона осталась без президента. Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку, вместе с ним клуб покинул весь Совет директоров.

Динамо зіграє внічию, або отримає від Барси штук 5: чому доля Києва залежить від Мессі, а Супряга нічим не виділяється