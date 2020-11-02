Барселона попала в финансовый кризис – новый руководитель клуба оценил бюджет каталонцев
Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускетс сообщил неутешительные новости для каталонцев.
"Мы не хотим брать деньги. Нам нужно сокращать краткосрочные расходы. Надеемся, что сможем договориться с игроками и персоналом клуба о сокращении зарплат.
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Сейчас первоочередной задачей является сокращение расходов и поиск способов увеличения прибыли, которой сейчас у клуба нет. Для того чтобы избежать финансового кризиса, нам нужно сэкономить 300 млн евро", – цитирует Тускетса Sport.es.
Напомним, недавно Барселона осталась без президента. Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку, вместе с ним клуб покинул весь Совет директоров.
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