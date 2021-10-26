Боси Барси розглядають можливість залишити Усмана Дембеле поза командою, якщо він відмовиться продовжувати контракт з "блаугранас", повідомляє Marca.

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Для каталонців така практика не нова, раніше вони так вчиняли з Ілайшем Морібою, відсторонивши гравця. Чинний контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го, і клуб не хоче втрачати безкоштовно гравця, за якого свого часу заплатили 135 млн євро. Сам нападник воліє змінити місце роботи.

За свою 4-річну кар'єру у Барсі Дембеле не міг надовго закріпитись в основному складі "блаугранас" через свою високу травматичність.

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