Боссы Барсы рассматривают возможность оставить Усмана Дембеле вне команды, если он откажется продлевать контракт с "блаугранас", сообщает Marca.

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Для каталонцев такая практика не нова, раньше они так поступали с Илайшем Морибой, отстранив игрока. Действующий контракт Усмана с Барселоной рассчитан до лета 2022-го, и клуб не хочет терять бесплатно игрока, за которого в свое время заплатили 135 млн евро. Сам нападающий предпочитает сменить место работы.

За свою 4-летнюю карьеру в Барсе Дембеле не мог надолго закрепиться в основном составе "блаугранас" из-за своей высокой травматичности.

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