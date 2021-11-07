Новий керманич іспанської Барселони Хаві Ернандес змушений розпочати кар'єру на Камп Ноу без нападника Ансу Фаті. Юніор вилетів на невизначений термін.

Обстеження підтвердило ушкодження двоголового м'яза лівого стегна, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Сельта – Барселона – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Фаті травмувався у першому таймі матчу 13-го туру Ла Ліги проти Сельти (3:3). "Блаугранас" не озвучили прогнози лікарів, але зазвичай подібні ушкодження відправляють у лазарет орієнтовно на місяць. Це унеможливлює участь 19-річного таланта у вирішальних матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, в нинішньому сезоні Ансу Фаті провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців