Сельта врятувалася від поразки проти Барселони в рамках 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Серхі Бархуан мав усі шанси феєрично завершити роботу з Барселоною, адже далі команду тренуватиме уже Хаві. На полі Сельти у першому таймі справжніми господарями були каталонці, забивши три "сухих" м'ячі.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців

Однак у другій половині все кардинально змінилося. Тепер уже Сельта спромоглася забити три м'ячі без відповіді. Зокрема, вирішальний влетів у ворота тер Штегена на 90+6 хвилині. Завдяки цій нічиїй Барселона піднялася на 9-те місце в турнірній таблиці, а Сельта – на 14-те.