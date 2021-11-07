Новый наставник испанской Барселоны Хави Эрнандес вынужден начать карьеру на Камп Ноу без нападающего Ансу Фати. Юниор вылетел на неопределенный срок.

Обследование подтвердило повреждение двуглавой мышцы левого бедра, сообщает официальный твиттер клуба.

Сельта – Барселона – 3:3 – видео голов и обзор матча

Фати травмировался в первом тайме матча 13-го тура Ла Лиги против Сельты (3:3). "Блаугранас" не озвучили прогнозы врачей, но обычно такие повреждения отправляют в лазарет ориентировочно на месяц. Это делает невозможным участие 19-летнего таланта в решающих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

К слову, в нынешнем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

Барселона на 90+6 минуте упустила победу над Сельтой, ведя 3:0 до перерыва – три травмы и странный провал каталонцев