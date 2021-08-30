Барселона прийняла другу пропозицію Тоттенхема щодо свого гравця – сума трансферу серйозно зросла
Лондонський Тоттенхем, схоже, таки переконав Барселону продати Емерсона.
Клуби близькі до того, аби узгодити трансфер Емерсона за 30 мільйонів євро, повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на Габріеля Санса.
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Раніше з'явилася інформація, що Тоттенхем пропонував за 22-річного бразильця 20 мільйонів та права на Сержа Ор'є, але Барселону категорично не влаштував такий сценарій. Тепер каталонці отримають виключно гроші.
Нагадаємо, Емерсон перебрався до Барселони взимку 2019-го, але відразу ж вирушив у оренду в Бетіс, де виступав до кінця минулого сезону. У нинішній кампанії правий захисник вже тричі виходив на поле в матчах Ла Ліги – це загалом увесь досвід гри бразильця за "синьо-гранатових".
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