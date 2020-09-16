"Це був конфлікт Мессі з клубом": Куман розвіяв будь-які чутки про непорозуміння з аргентинцем
Головний тренер Барселони Рональд Куман запевнив, що йому комфортно працювати з Ліонелем Мессі.
"Між нами все складається досить добре. Зрештою, це був конфлікт Мессі з клубом. Відтоді я кілька разів розмовляв з ним, і все було нормально, ми продовжуємо працювати.
"Перестань мене бити, придурок", – Мессі грубо відповів опоненту під час спарингу Барселони
Говорити про новачків важко. Зараз ми готуємося до старту сезону, і я гадаю, що ми розпочнемо з тим набором гравців, який у нас є наразі", – резюмував Куман в коментарі FOX Sports.
Нагадаємо, Барселона розпочне новий сезон 27 вересня домашнім матчем проти Вільяреала в чемпіонаті Іспанії.
Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші