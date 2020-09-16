"Між нами все складається досить добре. Зрештою, це був конфлікт Мессі з клубом. Відтоді я кілька разів розмовляв з ним, і все було нормально, ми продовжуємо працювати.

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Говорити про новачків важко. Зараз ми готуємося до старту сезону, і я гадаю, що ми розпочнемо з тим набором гравців, який у нас є наразі", – резюмував Куман в коментарі FOX Sports.

Нагадаємо, Барселона розпочне новий сезон 27 вересня домашнім матчем проти Вільяреала в чемпіонаті Іспанії.

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