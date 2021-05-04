Барселона наблизилась до підписання нової угоди про співпрацю з Ліонелем Мессі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Аргентинський форвард погодився на контракт до літа 2023-го. У таборі каталонського гранда переконані, що усі деталі будуть залагоджені найближчим часом. Раніше зазначалось, що зарплата Ліонеля буде скорочена на 50%, а після завершення нової угоди він поїде в МЛС.

У нинішньому сезоні, Ла Ліги Мессі провів 32 матчі, в яких відзначився 28-ма голами.

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