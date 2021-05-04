Барселона приблизилась к подписанию нового соглашения о сотрудничестве с Лионелем Месси, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Аргентинский форвард согласился на контракт до лета 2023-го. В лагере каталонского гранда убеждены, что все детали будут улажены в ближайшее время. Ранее отмечалось, что зарплата Лионеля будет сокращена на 50%, а после завершения нового соглашения он поедет в МЛС.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 32 матча, в которых отметился 28-ю голами.

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