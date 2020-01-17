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Манчестер Юнайтед узгодив суму трансферу Бруну Фернандеша

17 січня 20:11 787 Читать на русском
Манчестер Юнайтед узгодив суму трансферу Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / AS

Півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед та Спортінг домовились щодо трансферу Бруну Фернандеша за 60 млн євро, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що клуби залагоджують фінальні деталі щодо розміру бонусів. Угоду можуть остаточно закрити в найближчі години. Додається, що Фернандеш підпише контракт до 2025 року із зарплатою 6 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Додамо, що Манчестер Юнайтед намагався придбати гравця збірної Португалії ще влітку, однак тоді Спортінг не захотів відпускати свого капітана. Серед претендентів на хавбека також називались Тоттенхем і Реал.

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