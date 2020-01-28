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Барселона перехватит трансферную цель Манчестер Юнайтед, чтобы обменять его на нового форварда

13:32 216 Читати українською
Барселона перехватит трансферную цель Манчестер Юнайтед, чтобы обменять его на нового форварда
Бруну Фернандеш / Фото из открытых источников

Чтобы получить желаемое, руководство каталонцев готово на любые авантюры.

В истории с трансфером нападающего Валенсии Родриго Морено в Барселону неожиданно появился новый персонаж. Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш, который до последнего момента считался главной трансферной целью Манчестер Юнайтед может перейти в каталонский клуб, сообщает издание Superdeporte.

Манчестер Юнайтед согласовал сумму трансфера Бруну Фернандеша

"Сине-гранатовые" настолько сильно хотят видеть в своем лагере Родриго, что готовы привлечь в свою схему 25-летнего португальского вингера. При чем тут вообще Фернандеш?

Дело в том, что испанский нападающий готов покинуть "летучих мышей", которым, однако, нужно будет срочно закрыть дыру в составе. Вот здесь на арене и появляется Бруно, который в случае трансфера Морено, отправится в аренду в Валенсию до конца сезона. Как следствие, Барселона усилит свою атаку Морено и даст возможность Фернандешу, которому будет трудно сразу завоевать место в старте "блаугранас", набраться опыта в Ла Лиге в составе Валенсии.

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