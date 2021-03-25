Третій комплект форми Барселони на сезон 2021/22 може неабияк здивувати фанатів клубу.

Фотографії нового екіпірування каталонців опублікував сайт Footy Headlines.

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Дизайнери Nike обрали неймовірну комбінацію форм і кольорів. Змішалося все – жовта основа, гранатово-сині елементи, чорні геометричні фігури. Видання COPE дало промовисту характеристику новій формі: "Не повірите, поки не побачите".

Додамо, що у поточному сезоні Барселона зберігає шанси на "золотий дубль", але з Ліги чемпіонів команда Кумана вже вилетіла.

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