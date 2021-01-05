Барселона змушена йти на відчайдушні кроки, щоб вберегти гроші для клубного бюджету.

Гравці "блаугранас" їхали на гостьовий матч проти Уески у автобусі, щоб не витрачати зайві кошти на літак.

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Час поїздки та перельоту між містами майже однаковий (3 години), тому команда не повинна була відчути дискомфорт. Завдяки таким діям клуб зекономив 30 тисяч євро. Барселона здобула мінімальну перемогу і в хорошому гуморі поїхала додому.

Нагадаємо, 26 січня у каталонському клубі обиратимуть нового президента, якому доведеться вирішувати гостру економічну кризу.

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