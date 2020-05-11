Барселона отримала проблеми з трансферами – чотири зірки блокують великі підписання

Через кризу, спричинену коронавірусом, Барселона не має можливості платити величезні суми за гравців.

Барселона не відмовляється від ідеї підписати влітку Лаутаро Мартінеса, Міралема П'яніча і Неймара. Однак каталонці хочуть покрити частину цих трансферів, включивши в угоди своїх гравців, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, на Камп Ноу більше не зацікавлені в послугах Антуана Грізманна, Артура, Івана Ракітіча та Самюеля Уміті. "Синьо-гранатові" воліють заробити на продажу цих виконавців або ж безпосередньо використати їх під час можливих обмінів. Проте, всі вони не хочуть покидати Барселону.

Додамо, що Інтер нібито готовий обміняти Грізманна на Мартінеса, а Ювентус – Артура на П'яніча. Окрім того, на Умтіті та Ракітіча претендує низка європейських клубів.

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