Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями, які зіграють проти Атлетіко в рамках 30 туру Ла Ліги.

Наставник "блаугранас" оголосив заявку на матч проти "матрацників", яка складається з 21 футболіста. До основного складу каталонців повертається Педрі, який відновився після пошкодження.

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Хавбек отримав травму в першому матчі проти Манчестер Юнайтед і не з'являвся на полі з середини лютого. Також повертається у склад Френкі де Йонг, який не грав за Барселону з початку квітня. Ще одна несподіванка від Хаві – присутність 15-річного нападника Ламіне Ямала.

Нагадаємо, що наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 73 бали. Каталонці випереджають Реал на 11 пунктів. "Блаугранас" в рамках 30 туру зіграє проти Атлетіко. Зустріч запланована на 23 квітня, початок о 17:15 за київським часом.

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