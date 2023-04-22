Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками, которые сыграют против Атлетико в рамках 30 тура Ла Лиги.

Наставник "блаугранас" объявил заявку на матч против "матрасников", состоящую из 21 футболиста. В основной состав каталонцев возвращается Педри, восстановившийся после повреждения.

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Хавбек получил травму в первом матче против Манчестер Юнайтед и не появлялся на поле с середины февраля. Также возвращается в состав Фрэнки де Йонг, не игравший за Барселону с начала апреля. Еще одна неожиданность от Хави – присутствие 15-летнего нападающего Ламине Ямала.

Напомним, что Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 73 балла. Каталонцы опережают Реал на 11 пунктов. "Блаугранас" в рамках 30-го тура сыграет против Атлетико. Встреча запланирована на 23 апреля, начало в 17:15 по киевскому времени.

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