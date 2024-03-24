Один з клубів чемпіонату СА пропонував нападнику Барселони понад 100 мільйонів зарплати на рік, стверджує Mundo Deportivo.

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Саудівці ще влітку намагалися запросити Лєвандовскі, але отримали відмову. Перша частина сезону складалася для 35-річного поляка важко, тому була зроблена повторна спроба. Відповідь та сама – Роберт не має жодного наміру перебиратися на Схід.

Лєвандовскі твердо налаштований відпрацювати до кінця свій контракт з Барсою (літо 2026 року). Сім'ї поляка дуже подобається столиця Каталонії, де вони хочуть осісти після завершення ігрової кар'єри. Форвард повернувся до звичних цифр у нинішній кампанії – 20 голів та 9 асистів у 39 матчах.

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