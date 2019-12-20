Барселона оштрафована за акцію своїх фанатів на матчі проти Реала

Комітет федерації футболу Іспанії покарав Барселону за поведінку її фанатів під час Ель Класіко.

Причиною штрафу став інцидент на 56-й хвилині матчу, коли фанати "блаугранас" викинули на поле десятки гумових м'ячів, інформує AS.

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М'ячі символізували гумові кулі, якими іспанська поліція обстрілювала протестуючих під час їхніх попередніх вуличних акцій. За цей інцидент каталонський клуб заплатить 1500 євро.

Нагадаємо, після 17 турів Ла Ліги Барселона та Реал мають однакову кількість очок – по 36. "Синьо-гранатові" випереджають "вершкових" за додатковими показниками і очолюють турнірну таблицю.

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