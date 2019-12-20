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Барселона оштрафована за акцію своїх фанатів на матчі проти Реала

19:23 118 Читать на русском
Барселона оштрафована за акцію своїх фанатів на матчі проти Реала
Барселона оштрафована за поведінку фанатів / Marca

Комітет федерації футболу Іспанії покарав Барселону за поведінку її фанатів під час Ель Класіко.

 

Причиною штрафу став інцидент на 56-й хвилині матчу, коли фанати "блаугранас" викинули на поле десятки гумових м'ячів, інформує AS.

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М'ячі символізували гумові кулі, якими іспанська поліція обстрілювала протестуючих під час їхніх попередніх вуличних акцій. За цей інцидент каталонський клуб заплатить 1500 євро.

Нагадаємо, після 17 турів Ла Ліги Барселона та Реал мають однакову кількість очок – по 36. "Синьо-гранатові" випереджають "вершкових" за додатковими показниками і очолюють турнірну таблицю.

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Барселона Барселона Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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