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Барселона – Реал: радикальна організація планувала перервати матч за допомогою дронів

19:55 49 Читать на русском
Барселона – Реал: радикальна організація планувала перервати матч за допомогою дронів
Барселона – Реал – 0:0 / Фото з відкритих джерел

Все нові факти щодо зриву Ель Класіко стають відомі громадськості.

 

Багатостраждальне Ель Класіко, яке відбулось в Барселоні у середу, 18 грудня, і закінчилось безгольовою нічиєю, ознаменувалось масовими заворушеннями. Прихильники незалежності Каталонії підготували гучні протести, аби привернути до себе увагу: вони встановлювали барикади посеред вулиць, підпалювали сміттєві баки та кидали каміння в поліцію, а на стадіоні вивішували політичні банери.

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За інформацією видання Mundo Deportivo, не всім планам радикалів вдалось здійснитись. Зокрема, угруповання Tsunami Democràtic планувало запустити на Камп Ноу дрони з банерами, через які організатори матчу мали б перервати гру. Однак органи правопорядку заздалегідь дізналися про ці плани і змогли запобігти польотам безпілотників.

Нагадаємо, спочатку Ель Класіко мало відбутися 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії поєдинок був перенесено на 18 грудня.

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