Барселона оголосила жалюгідну заявку на останній тур Прімери – Мессі знову не пощастило

Барселона хоче обійтись мінімальними силами в матчі 38 туру чемпіонату проти Алавеса.

Каталонці у своєму Twitter опублікували заявку на завершальний матч Прімери (19 липня).

Сетьєн відповів на нищівні слова Мессі про неготовність Барселони до Ліги чемпіонів

Кіке Сетьєн вирішив обійтися 16 гравцями, троє з яких – воротарі. Таким чином, тренер Барселони не зможе навіть нормально використати всі 5 замін, оскільки в запасі буде всього 3 польових. Натомість Ліонель Мессі ризикує вкотре залишитися без відпочинку – 33-річний аргентинець відіграв десять повних матчів поспіль після відновлення сезону.

Нагадаємо, Барселона вже не має жодної турнірної мотивації, гарантувавши собі другу сходинку Прімери слідом за Реалом.

Маліновський на шляху до ЛЧ, битва кризових Ювентуса і Лаціо, класичні протистояння в Кубку Англії – топ-матчі вікенду