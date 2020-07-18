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Барселона оголосила жалюгідну заявку на останній тур Прімери – Мессі знову не пощастило

20:22 - Читать на русском
Барселона оголосила жалюгідну заявку на останній тур Прімери – Мессі знову не пощастило
Ліонель Мессі / Reuters

Барселона хоче обійтись мінімальними силами в матчі 38 туру чемпіонату проти Алавеса.

 

Каталонці у своєму Twitter опублікували заявку на завершальний матч Прімери (19 липня).

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Кіке Сетьєн вирішив обійтися 16 гравцями, троє з яких – воротарі. Таким чином, тренер Барселони не зможе навіть нормально використати всі 5 замін, оскільки в запасі буде всього 3 польових. Натомість Ліонель Мессі ризикує вкотре залишитися без відпочинку – 33-річний аргентинець відіграв десять повних матчів поспіль після відновлення сезону.

Нагадаємо, Барселона вже не має жодної турнірної мотивації, гарантувавши собі другу сходинку Прімери слідом за Реалом.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Алавес - Барселона
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