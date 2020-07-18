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Сетьєн відповів на нищівні слова Мессі про неготовність Барселони до Ліги чемпіонів

19:26 - Читать на русском
Сетьєн відповів на нищівні слова Мессі про неготовність Барселони до Ліги чемпіонів
Мессі та Сетьєн / Сайт Барселони

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн озвучив свою думку щодо поточного рівня команди.

слова Мессі, з якими я згоден, і інші, з якими я не згоден. Якщо ми будемо грати погано, як в деяких іграх, це не принесе результату в Лізі чемпіонів, але якщо ми зробимо це добре, як в інших іграх, то все вийде. Є багато речей, які потрібно поліпшити, бути більш послідовними і надійними. Якщо ми будемо грати так, як проти Вільяреала, це, безумовно, дозволить нам перемогти в Лізі чемпіонів.

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Ми всі говоримо речі, які іноді неправильно тлумачаться. Це результат моменту розчарування. Я не надаю цьому великого значення. Важливо думати про ЛЧ, нам потрібно відпочити, очистити свій розум і зустрітися з іншими командами, щоб вийти у фінал і перемогти", – цитує Сетьєна AS.

Нагадаємо, Барселона відновить Лігу чемпіонів 8 серпня. Команда Сетьєна в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу прийматиме Наполі після гостьових 1:1.

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Іспанія Барселона Барселона Ліга чемпіонів Кіке Кіке Сетьєн Ліонель Ліонель Мессі
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