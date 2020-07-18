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Барселона объявила жалкую заявку на последний тур Примеры – Месси опять не повезло

18 июля 20:22 - Читати українською
Барселона объявила жалкую заявку на последний тур Примеры – Месси опять не повезло
Лионель Месси / Reuters

Барселона хочет обойтись минимальными силами в матче 38 тура чемпионата против Алавеса.

 
Ансу Фати 24’
Лионель Месси 34’
Луис Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Лионель Месси 75’
24’ Ансу Фати
34’ Лионель Месси
44’ Луис Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Лионель Месси

Каталонцы в своем Twitter опубликовали заявку на заключительный матч Примеры (19 июля).

Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов

Кике Сетьен решил обойтись 16 игроками, трое из которых – вратари. Таким образом, тренер Барселоны не сможет даже нормально использовать все 5 замен, поскольку в запасе будет всего 3 полевых. Зато Лионель Месси рискует в очередной раз остаться без отдыха – 33-летний аргентинец сыграл десять полных матчей подряд после возобновления сезона.

Напомним, Барселона уже не имеет никакой турнирной мотивации, гарантировав себе второе место Примеры вслед за Реалом.

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Теги
Испания Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Алавес - Барселона
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