Барселона объявила жалкую заявку на последний тур Примеры – Месси опять не повезло

Барселона хочет обойтись минимальными силами в матче 38 тура чемпионата против Алавеса.

Каталонцы в своем Twitter опубликовали заявку на заключительный матч Примеры (19 июля).

Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов

Кике Сетьен решил обойтись 16 игроками, трое из которых – вратари. Таким образом, тренер Барселоны не сможет даже нормально использовать все 5 замен, поскольку в запасе будет всего 3 полевых. Зато Лионель Месси рискует в очередной раз остаться без отдыха – 33-летний аргентинец сыграл десять полных матчей подряд после возобновления сезона.

Напомним, Барселона уже не имеет никакой турнирной мотивации, гарантировав себе второе место Примеры вслед за Реалом.

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