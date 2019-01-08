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Барселона оголосила про підписання контракту з Тодібо

16:33 1095 Читать на русском
Барселона оголосила про підписання контракту з Тодібо
Жан-Клер Тодібо / фото із соцмереж

Захисник Тулузи Жан-Клер Тодібо підписав контракт з Барселоною.

Француз приєднається до нового клубу 1 липня 2019 року, коли закінчиться термін дії його контракту з Тулузою, повідомляє прес-служба каталонців.

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За неофіційною інформацією, угода Тодібо з Барселоною буде розрахована на чотири роки. Планується, що він проведе літню підготовку разом із першою командою "синьо-гранатових".

Раніше повідомлялося, що в боротьбі за захисника Барселона випередила італійські Ювентус і Наполі.

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