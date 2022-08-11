Хаві поки не може розраховувати на всіх своїх гравців / Сайт Барселони

Наразі у заявці каталонського клубу є лише 17 гравців, інформує Diario Sport. Це тер Штеген (1), Дест (2), Піке (3), Араухо (4), Жорді Альба (18), Ерік Гарсія (24), Умтіті (без номера), Бускетс (5), Педрі (8), П'яніч (16), Френкі де Йонг (21), Ніко (без номера), Ферран Торрес (11), Ансу Фаті (10), Мемфіс Депай (14), Обамеянг (17) та Брейтвейт (без номера).

Барселона не самотня у своєму горі – Бетіс не може зареєструвати аж 7 гравців перед стартом Прімери

Через стелю зарплатні наразі каталонці не можуть зареєструвати усіх новачків (Крістенсен, Кессьє, Рафінья, Кунде, Лєвандовскі) і гравців, які влітку продовжили контракт (Дембеле, Серхі Роберто). Також увагу привертає, що дехто залишився без номера. Раніше ЗМІ повідомляли, що так Барса покарає тих, хто повинен покинути клуб, але не хоче цього робити. Втім, "вигнанці" Депай, П'яніч та де Йонг отримали номери, а хавбек Ніко смиренно чекає своєї оренди у Валенсію.

Нагадаємо, новий сезон для команди Хаві розпочнеться 13 серпня домашнім матчем проти Райо Вальєкано.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду