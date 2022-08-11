Хави пока не может рассчитывать на всех своих игроков / Сайт Барселоны

Сейчас в заявке каталонского клуба только 17 игроков, информирует Diario Sport. Это тер Штеген (1), Дест (2), Пике (3), Араухо (4), Жорди Альба (18), Эрик Гарсия (24), Умтити (без номера), Бускетс (5), Педри (8), Пьянич (16), Фрэнки де Йонг (21), Нико (без номера), Ферран Торрес (11), Ансу Фати (10), Мемфис Депай (14), Обамеянг (17) и Брейтуэйт (без номера).

Барселона не одинока в своем горе – Бетис не может зарегистрировать 7 игроков перед стартом Примеры

Из-за потолка зарплат каталонцы пока не могут зарегистрировать всех новичков (Кристенсен, Кессье, Рафинья, Кунде, Левандовски) и игроков, которые летом продлили контракт (Дембеле, Серхи Роберто). Также внимание привлекает, что некоторые остались без номера. Ранее СМИ сообщали, что Барса так накажет тех, кто должен покинуть клуб, но не хочет этого делать. Впрочем, "изгнанники" Депай, Пьянич и де Йонг получили номера, а хавбек Нико смиренно ждет своей аренды в Валенсию.

Напомним, новый сезон для команды Хави начнется 13 августа домашним матчем против Райо Вальекано.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду