Бетіс не встигає зареєструвати аж 7 гравців перед матчем першого туру проти Ельче (15 серпня), інформує Diario de Sevilla.

Бетіс продовжив контракт із 40-річним капітаном

Йдеться про голкіперів Браво і Мартіна, захисника Луїса Феліпе (новачок), хавбеків Гуардадо, Хоакіна, Луїса Енріке (новачок) і нападника Вілліана Жозе. Наразі Бетіс не має змоги вписати їхні контракти в стелю зарплат Ла Ліги. "Огіркам" потрібно продати гравців ще на 10 млн євро, але наразі хороших варіантів немає. Були переговори з Ноттінгем Форест щодо Алекса Морено, проте безуспішні. Вочевидь, на старті сезону у розпорядженні Мануеля Пеллегріні буде лише 19 гравців – 16 з першої команди+3 представники молодіжки, яких "підвищили".

Нагадаємо, схожа проблема спіткала Барселону, яка навіть ризикнула з продажем телеправ, але досі не змогла зареєструвати своїх новачків.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі