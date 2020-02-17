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Барселона офіційно відкинула звинувачення у спланованій атаці на власних зірок

17 лютого 18:57 573 Читать на русском
Барселона офіційно відкинула звинувачення у спланованій атаці на власних зірок
Піке, Мессі та Суарес / ND

Іспанська Барселона спростувала інформацію про сплановану кампанію із критикою на адресу лідерів команди та колишнього керівництва клубу.

"Блаугранас" відкинули свою причетність до інформаційної атаки на культових фігур, пов'язаних із клубом. Заява оприлюднена на офіційному сайті Барселони.

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У ній каталонці заперечили дані про особливу співпрацю з компанією, що через сотні акаунтів у соціальних мережах словесно атакувала нинішніх лідерів команди – Жерара Піке та Ліонеля Мессі, а також колишніх виконавців на кшталт Карлеса Пуйоля та Хаві, екс-головного тренера Барси Хосепа Гвардіоли та колишнього президента Жоана Лапорти.

Офіційна позиція Барселони полягає у тому, що вона справді співпрацює з компанією, але виключно задля аналізу позитивних і негативних відгуків про клуб у мережі. Каталонці вже пригрозили медіа, що поширили інформацію про ботоферму, судовими позовами.

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