Барселона найняла компанію, щоб заплямувати репутацію власних зірок у соцмережах – великий скандал

Керівництво Барселони ініціювало проведення PR-кампанії з ціллю заплямувати репутацію колишніх та нинішніх гравців каталонського клубу.

Барселона найняла компанію I3 Ventures з ціллю погіршити громадську думку стосовно гравців клубу, інформує Marca.

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Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу та члени ради директорів клубу хотіли з допомогою соцмереж покращити свою репутацію серед фанатів клубу. Компанія, яку найняла Барселона, керує майже сотнею акаунтів у твіттері та фейсбуці. З 2017 року ці акаунти публікували пости, у яких критикували Мессі та його дружину, Піке, Гвардіолу, Хаві, Пуйоля, екс-президента Барси Лапорту та інших важливих для історії клубу персон.

Зокрема, Мессі дісталося за затягування переговорів стосовно продовження контракту, а Піке розкритикували за його участь в Кубку Девіса та активну громадську позицію.

Барселона підтверджує факт співпраці з компанією, послуги якої обійшлися їй в 1 млн євро, але заперечує обізнаність про зміст цих повідомлень.

До слова, чергові вибори президента Барселони заплановані на 2021 рік. Колишній президент Барселони Жоан Лапорта наприкінці минулого року заявив готовий повернутись на посаду керівника "блаугранас".

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