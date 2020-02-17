Барселона официально отвергла обвинения в спланированной атаке на собственных звезд

Испанская Барселона опровергла информацию о спланированной кампании с критикой в адрес лидеров команды и бывшего руководства клуба.

"Блаугранас" отвергли свою причастность к информационной атаке на культовых фигур, связанных с клубом. Заявление обнародовано на официальном сайте Барселоны.

Барселона наняла компанию, чтобы запятнать репутацию собственных звезд в соцсетях – большой скандал

В нем каталонцы опровергли данные об особом сотрудничестве с компанией, которая через сотни аккаунтов в социальных сетях словесно атаковала нынешних лидеров команды – Жерара Пике и Лионеля Месси, а также бывших исполнителей вроде Карлеса Пуйоля и Хави, экс-главного тренера Барсы Хосепа Гвардиолы и бывшего президента Жоана Лапорты.

Официальная позиция Барселоны заключается в том, что она действительно сотрудничает с компанией, но исключительно для анализа положительных и отрицательных отзывов о клубе в сети. Каталонцы уже пригрозили медиа, распространившим информацию о ботоферме, судебными исками.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду