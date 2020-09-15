Каталонський гранд презентував журналістам зіркового хавбека Міралема П'яніча, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Я дуже радий і гордий, що приєднався до Барселони. Для мене честь ділити роздягальню з великими зірками цього великого клубу", – прокоментував подію боснієць.

30-річний півзахисник обрав собі 8-й номер, під яким у Барсі виступали такі легенди, як Андрес Іньєста, Христо Стоїчков та Філіп Коку. Нагадаємо, "блаугранас" придбали П'яніча в Ювентуса за 60 млн євро.

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