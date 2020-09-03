"Я перейшов у Барселону, щоб грати з Ліонелем Мессі. Ось чому я відхилив більш вигідну пропозицію ПСЖ", – цитує П'яніча B92.

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Варто відзначити, що план Міралема може провалитись, оскільки Мессі заявив керівництву Барси про бажання покинути каталонський гранд, що породило конфлікт між форвардом та клубом.

Нагадаємо, 30-річний П'яніч влітку приєднався до каталонців, перейшовши з Ювентуса за 60 млн євро.

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