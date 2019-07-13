"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з Барселоною

Адвокат Антуана Грізманна шокований діями Атлетіко, який налаштований судитись із Барселоною через трансфер француза.

Нагадаємо, Барселона підписала Антуана Грізманна, сплативши Атлетіко клаусулу гравця в розмірі 120 млн євро.

Втім, мадридці налаштовані судитись із "блаугранас" через трансфер чемпіона світу. На думку представників Атлетіко, Барселона винна "матрацникам" ще 80 млн євро, позаяк домовилась із гравцем ще до моменту офіційного зниження розміру відступних з 200 до 120 млн.

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Адвокат француза Севан Каріан вважає такі дії екс-клубу Грізманна неприйнятними.

"Антуан дуже розчарований діями Атлетіко. Керівництво клубу у цій ситуації вчинило повністю недобросовісно, оскільки їхня офіційна позиція кардинально відрізняється від того, що почув Грізманн у приватних розмовах.

Втім, Атлетіко нехай вчиняє так, як вважає за потрібне. У випадку необхідності ми будемо робити так само. Все, про що думає зараз Грізманн – відсвяткувати на цих вихідних відкриття нової глави у своїй кар'єрі", – цитує Каріана Marca з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, Грізманн виступав за Атлетіко з 2014 року. У складі "матрацників" француз виграв Лігу Європи, а також грав у фіналі Ліги чемпіонів.

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