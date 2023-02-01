27-річний правий захисник покинув Барселону на правах вільного агента й уклав контракт із лісабонським Спортингом. Про це інформує офіційний сайт португальського клубу.

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Повідомляється, що "леви" запропонували 27-річному гравцеві угоду на пів року – до кінця поточного сезону. Для пролонгації контракту Бельєрін має переконати босів Спортінга своєю грою.

Барселона хотіла позбутися Ектора через те, що той не виправдав очікувань. Через часті травми і погану форму він зіграв за каталонську команду в цьому сезоні лише 7 матчів.

У Каталонію оборонець перебрався влітку вільним агентом за Арсенала, де награв 239 поєдинків.

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