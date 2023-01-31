Реєстрація в основному складі Барселони дозволила Гаві змінити номер з 30 на 6-й.

Півзахисник Барселони і збірної Іспанії Гаві був зареєстрований своїм клубом у статусі гравця основного складу і змінив номер з 30 на 6-й. Про це повідомляють соцмережі каталонського клубу.

Барселона виграла суд проти Ла Ліги – нова зірка каталонців отримає персональну вигоду

Щоб провести цю операцію, Барселоні потрібно було домогтися маржі по зарплаті. Сьогодні після перемоги у суді проти Ла Ліги клубу вдалося привести до ладу всі необхідні документи.

Нагадаємо, що клаусула Гаві становить 1 мільярд євро. У разі провалу з реєстрацією півзахисника в статусі гравця основної команди клубу ця сума відступних автоматично була б анульована.

Барселона завдала Жироні другої поразки поспіль – Мічел не дав дебютувати Циганкову та знову отримав червону