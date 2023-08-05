Барселона намагається посилити не тільки склад першої команди, а й молодіжної. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, каталонський клуб підписав 16-річного таланта Фрайбурга Ноа Дарвіха, який виступає на позиції атакувального півзахисника. Згідно з джерелом, угоду було завершено. Вона обійшлася каталонцям у 3 млн євро. З урахуванням бонусів Фрайбург зможе отримати до 5 млн євро.

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Повідомляється, що Ноа є одним із найцікавіших талантів на своїй позиції. Минулий сезон він провів у складі другої команди Фрайбурга. Також Ноа є основним футболістом збірної Німеччини U-17.

Контракт Дарвіха з Фрайбургом закінчувався наступного року, і Барселона вжила заходів, щоб "вундеркінд" опинився в Каталонії. Про це інформує Barca Universal. У таборі "блаугранас" сподіваються, що він піде по стопах таких вихованців Ла Масії, як Ламін Ямал, Ансу Фаті і Гаві.

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