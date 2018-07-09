Барселона офіційно підписала Артура з Греміо

Бразильський півзахисник Артур перейшов із рідного Греміо до іспанської Барселони та уклав довгострокову угоду з "блаугранас".

21-річний хавбек офіційно став гравцем Барселони. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Трансфер Артура коштував каталонцям 31 млн євро. Ще 9 млн Греміо може отримати бонусами за вдалі виступи бразильця.

Молодий півзахисник підписав із Барсою 6-річний контракт – до кінця сезону 2023/24. Клаусула, передбачена новим контрактом Артура, складає 400 млн євро.

Артур Мело виступав за Греміо з 2015 року. За цей час він провів за "мушкетерів" 66 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.